***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
07.12.2022 15:56
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
308
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/12/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085222
BIST
16:424.925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -74,67
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:4218,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:4219,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1472
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6601
En Düşük
19,4674
16:421.065,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.065,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:39
|GLCVY
|38,32
|191.650.490
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.390.388
|% 9,99
|
|KRONT
|98,75
|33.215.964
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|16.935.711
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|16.400.882
|% 9,93
|
|VBTYZ
|67,50
|41.407.733
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,25
|43.269.183
|% -8,65
|
|HEDEF
|21,42
|29.257.212
|% -8,46
|
|EUREN
|15,37
|794.374.337
|% -8,21
|
|EKGYO
|7,16
|2.145.057.377
|% -1,10
|
|ODAS
|11,94
|1.386.611.425
|% 3,83
|
|TTKOM
|17,85
|1.354.576.466
|% -1,82
|
|PGSUS
|427,60
|1.188.748.382
|% 1,09
|
|EUREN
|15,37
|794.374.337
|% -8,21
|
|EKGYO
|7,16
|2.145.057.377
|% -1,10
|
|ADESE
|1,96
|429.300.886
|% 7,10
|
|ODAS
|11,94
|1.386.611.425
|% 3,83
|
|IHLGM
|1,45
|144.537.054
|% 3,57
|
|IHYAY
|1,21
|113.044.600
|% 4,31
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6402
|% 0,03
|
|Euro
|19,6453
|19,6524
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,6572
|22,7708
|% 0,50
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|