***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
15.12.2022 12:02
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.750.000
Adet
32
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/12/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087471
BIST
13:195.219
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 152,69
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.174
13:1918,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
13:1919,8211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0783
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
13:191.065,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.065,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ULAS
|11,22
|4.749.333
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.073.302
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|146.134.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|455.869
|% 9,99
|
|ENKAI
|25,62
|2.526.612.073
|% 9,96
|
|MZHLD
|12,15
|232.190.545
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|468.507.472
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|252.757.349
|% -9,94
|
|CEOEM
|15,58
|11.282.225
|% -4,24
|
|PAGYO
|32,50
|10.165.257
|% -3,85
|
|THYAO
|141,40
|3.512.146.442
|% 3,21
|
|ASELS
|58,60
|3.278.071.241
|% 3,90
|
|ISCTR
|12,08
|2.963.099.211
|% 8,15
|
|AKBNK
|18,23
|2.937.292.833
|% 5,44
|
|SAHOL
|40,26
|2.552.251.644
|% 3,50
|
|SKBNK
|2,88
|982.666.763
|% 5,88
|
|EKGYO
|8,09
|2.509.578.369
|% 1,76
|
|ISCTR
|12,08
|2.963.099.211
|% 8,15
|
|VAKBN
|11,19
|2.043.510.161
|% 5,47
|
|YKBNK
|11,80
|1.918.794.365
|% 6,12
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6472
|18,6531
|% 0,17
|
|Euro
|19,8095
|19,8211
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,9409
|23,0559
|% -0,58
|
|Frank
|19,9906
|20,1110
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,15
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-29,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,53
|
|Cumhuriyet
|7.157
|7.265
|-92,00
|
|Tam
|7.185
|7.238
|-90,00
|
|Yarım
|3.480
|3.538
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.769
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,84
|-0,48
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,26
|