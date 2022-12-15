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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

15.12.2022 12:02
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
2.750.000
Adet
32
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/12/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087471


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ULAS 11,22 4.749.333 % 10,00  
UZERB 196,90 1.073.302 % 10,00  
OZSUB 26,42 146.134.923 % 9,99  
PLTUR 11,01 455.869 % 9,99  
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Yarım 3.480 3.538 -45,00  
Çeyrek 1.745 1.769 -22,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 -0,84  
Gümüş Gr. 13,83 13,84 -0,48  
B. Petrol 82,44 82,44 -0,26  
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