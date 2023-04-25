***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
25.04.2023 14:44
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.000.000
Adet
64
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/04/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140708
BIST
14:384.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -24,88
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:3819,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:3821,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:381.235,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.235,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,75
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|537,90
|40.795.504
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.035.545
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.725.472
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,00
|431.491.198
|% -8,74
|
|EMKEL
|7,55
|71.250.245
|% -8,37
|
|FENER
|52,05
|248.890.963
|% -7,63
|
|LIDER
|92,05
|29.584.675
|% -6,60
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|THYAO
|136,50
|1.845.019.650
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,24
|1.589.950.680
|% 7,27
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|KRDMD
|17,51
|1.912.982.318
|% 1,57
|
|EREGL
|34,88
|3.709.332.204
|% 2,23
|
|EKGYO
|6,64
|598.186.166
|% -0,30
|
|IHYAY
|0,98
|82.253.022
|% 4,26
|
|KOZAL
|21,94
|1.501.925.785
|% -0,81
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4201
|19,4235
|% 0,10
|
|Euro
|21,3938
|21,4017
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,0789
|24,1997
|% -0,31
|
|Frank
|21,7686
|21,8998
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% 0,08
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-9,31
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.023
|9.151
|-41,00
|
|Yarım
|4.407
|4.474
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.203
|2.250
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|15,35
|15,37
|-0,34
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,54
|