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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

30.05.2023 15:01
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Adet
256
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/05/2023
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154658


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KONYA 3.152,00 199.782.817 % 10,00  
AVHOL 30,80 177.382.526 % 10,00  
KONKA 33,04 25.050.435 % 9,99  
ELITE 14,75 26.256.709 % 9,99  
GEREL 18,72 63.849.660 % 9,99  
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Riyal 5,4227 5,4499 % 1,38  
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Altın Ons 1.956 1.956 15,28  
Altın Gr. 1.283 1.283 26,56  
Cumhuriyet 9.006 9.142 47,00  
Tam 8.952 9.199 44,33  
Yarım 4.397 4.531 -20,00  
Çeyrek 2.205 2.259 -16,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,02  
Gümüş Gr. 15,23 15,25 0,24  
B. Petrol 74,91 74,91 -2,19  
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