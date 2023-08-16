***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
16.08.2023 16:19
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
13/04/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
27.000.000
Adet
330
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/08/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186033
BIST
'
16:327.684
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,18
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3227,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3229,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0491
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:321.656,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.656,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0593
|27,0645
|% 0,03
|
|Euro
|29,5479
|29,5558
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,3458
|34,5180
|% 0,31
|
|Frank
|30,6500
|30,8346
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1940
|7,2300
|% 0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,79
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-19,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,20
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47EMKEL
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 999, 795 adet işlem
-
16:46FADE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 910, 489 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
-
16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
-
16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem