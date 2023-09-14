***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
14.09.2023 16:11
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/07/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
40.000.000
Adet
330
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/09/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195094
BIST
'
17:117.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -64,63
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1126,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1128,7989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1205
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:111.647,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.647,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BRYAT
|2.329,80
|661.752.246
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.214.546.688
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.285.137
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.852.406
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.256.975
|% -9,96
|
|DESA
|20,62
|51.361.533
|% -9,96
|
|SASA
|48,20
|7.637.977.275
|% -3,02
|
|SISE
|55,00
|6.344.427.735
|% -0,45
|
|THYAO
|230,90
|5.896.911.291
|% -0,35
|
|ISCTR
|21,22
|5.470.372.959
|% -1,49
|
|ENKAI
|37,84
|4.858.677.825
|% 2,44
|
|ISCTR
|21,22
|5.470.372.959
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|494.061.338
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.788.974.320
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,73
|1.058.390.846
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,36
|1.583.151.734
|% -1,30
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9470
|26,9517
|% 0,06
|
|Euro
|28,7866
|28,7989
|% -0,42
|
|Sterlin
|33,3387
|33,5059
|% -0,62
|
|Frank
|29,9623
|30,1428
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1634
|7,1993
|% 0,04
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|11.005
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.519
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,42
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,54
|19,57
|-0,22
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|1,36
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BRYAT, QNBFB, ATSYH, EDIP, SUMAS, ISBTR, BRSAN, EBEBK, IEYHO
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, RODRG, DESA, AYES, SNPAM, TDGYO, SKTAS, USAK, TATEN, KZGYO
-
17:26
NETAS, TARKM, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
SARKY, SNPAM, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında