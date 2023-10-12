***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
12.10.2023 13:51
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/07/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
60.000.000
Adet
330
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/10/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204848
BIST
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14:268.432
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 101,63
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2627,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0964
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7576
En Düşük
27,6408
14:2629,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1233
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:261.679,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.679,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:26
|CMBTN
|1.098,90
|147.072.957
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|768.107.632
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.041.656.268
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|456.352.798
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,30
|3.072.447.040
|% 0,52
|
|EREGL
|44,88
|2.700.450.103
|% 1,72
|
|TUPRS
|148,00
|2.699.360.975
|% 2,49
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|GESAN
|109,80
|2.536.154.741
|% 7,65
|
|EKGYO
|8,24
|1.667.307.462
|% 0,73
|
|ZOREN
|6,40
|1.229.956.746
|% 3,90
|
|ODAS
|14,03
|2.271.865.023
|% 3,93
|
|YKBNK
|20,04
|2.682.073.675
|% 3,83
|
|KATMR
|3,10
|406.688.406
|% 1,64
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7408
|27,7576
|% 0,35
|
|Euro
|29,5246
|29,5434
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,0422
|34,2129
|% 0,18
|
|Frank
|30,6820
|30,8669
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|
Seans Raporu
14:26
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14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 08 artarak (% 1.18 ) 8, 828
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14:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CMBTN, BRYAT
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14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
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14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem
-
14:40OZKGY
Yüzde 7.86 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 504, 174 adet işlem