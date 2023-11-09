***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
09.11.2023 15:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/07/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
60.000.000
Adet
338
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/11/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216265
BIST
'
17:287.850
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -10,86
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2828,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2830,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0856
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:281.788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:26
|REEDR
|24,42
|1.036.346.903
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.518.988
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|229,50
|6.193.886.900
|% 0,39
|
|TABGD
|186,00
|5.178.657.760
|% 3,74
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|TUPRS
|151,20
|2.719.940.656
|% 0,60
|
|ISCTR
|20,22
|3.456.811.121
|% -2,51
|
|EKGYO
|6,86
|1.155.455.232
|% -1,15
|
|PETKM
|21,44
|3.069.359.515
|% 4,69
|
|YKBNK
|17,06
|2.345.722.927
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|208.916.463
|% 0,48
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4886
|28,5074
|% 0,20
|
|Euro
|30,5758
|30,5870
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,8681
|35,0430
|% 0,04
|
|Frank
|31,5184
|31,7083
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5737
|7,6117
|% 0,17
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|867,18
|868,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,03
|1.024,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,97
|1.950,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41GLYHO
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 384, 476 adet işlem
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17:40HATSN
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 67.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 088 adet işlem
-
17:39BORLS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 774, 521 adet işlem
-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.03 ) 8, 227
-
17:38XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 75, 014.00 milyon TL de