***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822390
BIST
13:26105.689
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -4.729,81
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:266,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:266,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:26325,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,41
|Açılış
|: 325,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,78
|12.169.557
|% 11,44
|
|OYAYO
|3,76
|19.177.980
|% 11,24
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,77
|14.054.704
|% 7,41
|
|AVGYO
|1,50
|22.409.244
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,41
|987.905
|% -11,20
|
|YESIL
|11,27
|3.810.130
|% -11,12
|
|SEKUR
|4,67
|1.986.524
|% -10,88
|
|IHEVA
|3,24
|1.402.344
|% -10,74
|
|THYAO
|11,47
|725.272.853
|% -5,60
|
|ASELS
|27,08
|565.267.687
|% -3,22
|
|GARAN
|9,51
|194.083.764
|% -6,67
|
|PETKM
|3,60
|142.817.860
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,30
|141.955.169
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,37
|126.858.845
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|105.218.379
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|126.671.124
|% -5,39
|
|THYAO
|11,47
|725.272.853
|% -5,60
|
|YKBNK
|2,30
|141.955.169
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0198
|8,0600
|% 0,62
|
|Frank
|6,4445
|6,4833
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6582
|1,6665
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,22
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,98
|49,98
|-1,75
|