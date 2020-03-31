***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 14:47
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833537
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,64
|Açılış
|: 340,66
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|50.259.230
|% 10,00
|
|MRGYO
|0,77
|8.037.325
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.893.261
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|45.432
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.792
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.045.599
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|OZRDN
|1,99
|88.689
|% -5,24
|
|ATSYH
|1,20
|96.144
|% -4,76
|
|GARAN
|8,17
|755.697.367
|% 1,62
|
|THYAO
|9,05
|730.044.116
|% 3,78
|
|ECILC
|4,77
|656.758.837
|% 4,15
|
|ASELS
|23,62
|517.312.137
|% 1,64
|
|PGSUS
|34,20
|435.718.240
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|656.758.837
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|258.977.080
|% 1,07
|
|IHLGM
|1,05
|135.184.757
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.617.630
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,88
|261.128.611
|% 7,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1437
|8,1846
|% 0,01
|
|Frank
|6,7816
|6,8225
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|