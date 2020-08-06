***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:06
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865911
BIST
15:491.059
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:497,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2222
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:498,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,2663
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:49479,31
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 17,53
|Açılış
|: 479,31
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.359.835
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.425.879
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.174.653
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.126.147
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.013.567
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.935.620
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.745.083.453
|% -4,78
|
|GARAN
|6,66
|1.149.137.947
|% -1,77
|
|SISE
|5,90
|925.803.703
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,82
|856.410.061
|% -3,98
|
|ASELS
|15,95
|822.869.286
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,99
|1.745.083.453
|% -4,78
|
|ODAS
|2,21
|518.356.066
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,08
|431.505.273
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,77
|723.240.469
|% -4,80
|
|AKBNK
|4,82
|856.410.061
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5201
|9,5678
|% 3,33
|
|Frank
|7,9473
|7,9952
|% 2,87
|
|Riyal
|1,9274
|1,9371
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|