***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 12:03
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920396
BIST
13:401.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:407,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:409,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:40441,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 442,09
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|82.801
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|50.936.320
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|27.690.323
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|5.859.566
|% 9,99
|
|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
|
|PEKGY
|2,06
|102.463.508
|% -6,36
|
|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
|
|KUTPO
|54,00
|51.736.268
|% -4,85
|
|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,14
|1.712.186.025
|% -0,83
|
|SASA
|47,62
|1.042.171.962
|% 0,68
|
|KOZAL
|121,60
|613.142.589
|% 2,36
|
|KRDMD
|6,73
|516.188.922
|% 0,45
|
|TUPRS
|96,30
|502.806.224
|% 4,56
|
|GARAN
|7,14
|1.712.186.025
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,21
|145.009.929
|% 1,68
|
|TSKB
|1,42
|146.833.891
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,22
|207.973.276
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,91
|165.081.989
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9437
|7,9480
|% 0,34
|
|Euro
|9,4156
|9,4479
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,8571
|10,9115
|% 0,44
|
|Frank
|8,4591
|8,5101
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1124
|2,1229
|% 0,29
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,51
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|12,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|7,82
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|3,78
|
|Çeyrek
|706
|723
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-1,13
|