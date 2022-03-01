***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 14:53
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005739
BIST
16:571.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 28,28
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:5713,9081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0635
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:5715,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:57857,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,60
|Açılış
|: 857,18
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISGYO
|6,05
|189.825.829
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.300.659
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PAPIL
|18,85
|10.633.411
|% 9,98
|
|KARYE
|17,28
|62.589.236
|% -9,95
|
|PKENT
|359,00
|13.510.680
|% -5,92
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,19
|14.546.798
|% -4,12
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,28
|4.014.393.616
|% -1,33
|
|GARAN
|11,64
|2.987.998.204
|% 5,05
|
|EREGL
|33,14
|2.920.789.331
|% 6,63
|
|KRDMD
|12,16
|2.299.506.636
|% 3,67
|
|YKBNK
|3,66
|1.782.593.292
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.782.593.292
|% 2,23
|
|GARAN
|11,64
|2.987.998.204
|% 5,05
|
|KRDMD
|12,16
|2.299.506.636
|% 3,67
|
|AKBNK
|7,10
|1.295.434.583
|% 1,00
|
|THYAO
|25,28
|4.014.393.616
|% -1,33
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8999
|13,9103
|% 0,47
|
|Euro
|15,5277
|15,5699
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,5815
|18,6747
|% 0,27
|
|Frank
|15,0614
|15,1521
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6943
|3,7128
|% 0,32
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,64
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,46
|
|Cumhuriyet
|5.709
|5.795
|50,00
|
|Tam
|5.674
|5.817
|41,93
|
|Yarım
|2.742
|2.814
|20,29
|
|Çeyrek
|1.375
|1.407
|10,14
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,09
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Seans Raporu
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