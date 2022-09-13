***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:09
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062523
BIST
10:073.688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 39,02
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.684
10:0718,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0374
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2525
En Düşük
18,2119
10:0718,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:071.010,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.010,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:05
|VAKBN
|15,66
|28.423.965
|% 9,97
|
|VAKFN
|3,93
|14.494.035
|% 8,86
|
|TURSG
|8,18
|46.497.131
|% 8,34
|
|HALKB
|16,32
|201.062.670
|% 7,87
|
|VKFYO
|7,18
|1.724.879
|% 7,00
|
|ASUZU
|264,90
|14.067.779
|% -9,99
|
|BJKAS
|6,47
|14.828.971
|% -7,83
|
|TSPOR
|4,86
|7.593.643
|% -4,71
|
|KUVVA
|43,90
|4.587.828
|% -2,44
|
|GZNMI
|33,62
|1.415.150
|% -2,15
|
|ASELS
|34,10
|373.585.400
|% 5,77
|
|AKBNK
|17,98
|347.689.379
|% 2,68
|
|PSGYO
|4,62
|289.911.944
|% 1,09
|
|EKGYO
|5,45
|275.546.852
|% 1,87
|
|ISCTR
|12,53
|261.662.986
|% -0,16
|
|PSGYO
|4,62
|289.911.944
|% 1,09
|
|EKGYO
|5,45
|275.546.852
|% 1,87
|
|YKBNK
|9,86
|245.343.716
|% 1,75
|
|IHLGM
|0,94
|22.049.652
|% 0,00
|
|TSKB
|7,02
|153.036.682
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2458
|% 0,17
|
|Euro
|18,4801
|18,4948
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3305
|21,4375
|% 0,46
|
|Frank
|19,1106
|19,2257
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,04
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.851
|-5,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|0,22
|
Seans Raporu
10:05
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10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 41 artarak (% 1.70 ) 4, 094
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10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ASUZU, BJKAS
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10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:20XU100
Endeks 3, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 7, 069.00 milyon TL de