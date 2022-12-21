***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 16:17
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088977
BIST
16:155.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 23,94
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
16:1518,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:1519,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0666
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8799
En Düşük
19,7871
16:151.090,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.090,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EGEEN
|5.342,20
|641.107.574
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|14.184.824
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|52.995.348
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.368.713
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ITTFH
|3,79
|179.031.785
|% -7,56
|
|RYSAS
|23,26
|59.154.174
|% -6,96
|
|RHEAG
|4,20
|8.773.988
|% -6,67
|
|MAKTK
|6,45
|124.340.543
|% -6,66
|
|TMPOL
|34,20
|51.418.322
|% -5,42
|
|KRDMD
|18,78
|6.144.573.245
|% 3,13
|
|THYAO
|144,30
|5.386.139.298
|% -1,10
|
|AKBNK
|19,92
|4.777.814.770
|% -0,40
|
|EREGL
|42,12
|4.372.683.407
|% 0,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.216.654.100
|% -1,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.053.114.648
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,78
|6.144.573.245
|% 3,13
|
|VAKBN
|12,33
|4.170.894.728
|% -2,84
|
|ISCTR
|12,83
|4.216.654.100
|% -1,00
|
|YKBNK
|12,20
|3.616.756.680
|% -0,41
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6635
|18,6780
|% 0,14
|
|Euro
|19,8616
|19,8799
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,5816
|22,6948
|% -0,26
|
|Frank
|20,1024
|20,2235
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9463
|4,9712
|% 0,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|7.311
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.351
|7.400
|3,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|2,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|1,78
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
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16:30RNPOL
Yüzde 6.93 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 795 adet işlem
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16:29ULUFA
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 361, 053 adet işlem
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16:28XU100
Endeks 5, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 96, 575.00 milyon TL de
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16:28SEKFK
Yüzde 4.26 oranında artışla 11.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 482 adet işlem
-
16:26TETMT
Yüzde 5.20 oranında artışla 291.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 991 adet işlem