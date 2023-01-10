***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:26
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099259
BIST
11:545.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,78
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:5418,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:5420,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0147
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:541.132,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.132,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:52
|EUHOL
|2,36
|52.647.389
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|2.946.161
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.186.630
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|507.482
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|EGGUB
|103,70
|60.059.287
|% -6,66
|
|POLTK
|2.019,90
|32.694.447
|% -5,84
|
|THYAO
|137,60
|2.891.539.046
|% -0,58
|
|ASELS
|59,80
|2.645.435.467
|% 1,18
|
|EREGL
|40,02
|2.572.493.751
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|EKGYO
|8,94
|1.752.604.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,98
|2.272.006.346
|% 1,01
|
|KATMR
|2,37
|229.724.286
|% -7,78
|
|YKBNK
|10,21
|961.322.769
|% 0,89
|
|AKBNK
|18,04
|1.262.860.414
|% 1,29
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7847
|% 0,08
|
|Euro
|20,1596
|20,1662
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7754
|22,8896
|% -0,06
|
|Frank
|20,3233
|20,4458
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,84
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.662
|7.721
|13,00
|
|Yarım
|3.722
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
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