***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2023 10:21
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116241
BIST
11:345.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,08
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3418,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0066
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3420,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:341.109,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.109,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SDTTR
|92,95
|71.268.768
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|64.395.146
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|11.462.561
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.940.020
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|42.675.825
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EREGL
|44,84
|1.433.048.868
|% -1,45
|
|THYAO
|138,40
|1.371.440.645
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|ASTOR
|32,86
|1.083.581.839
|% 5,80
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EKGYO
|8,12
|710.221.516
|% 1,00
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|IZMDC
|6,07
|421.241.390
|% -6,62
|
|YKBNK
|9,38
|520.061.890
|% 2,40
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8743
|18,8788
|% 0,03
|
|Euro
|20,0369
|20,0483
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6810
|22,7948
|% 0,10
|
|Frank
|20,1881
|20,3097
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0165
|5,0417
|% 0,02
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,25
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.593
|7.649
|8,00
|
|Yarım
|3.710
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|80,89
|80,89
|0,29
|