***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2023 13:00
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165755
BIST
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15:085.970
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -34,12
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:0826,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1534
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:0828,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1429
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:081.616,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.616,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:06
|YAPRK
|111,10
|71.412.966
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.394.095
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|709.850.836
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.459,20
|460.704.431
|% -4,94
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.551.909
|% -3,98
|
|ACSEL
|85,05
|41.234.436
|% -3,74
|
|THYAO
|208,70
|6.527.246.827
|% 0,29
|
|KOZAL
|27,32
|2.903.339.752
|% 0,89
|
|TCELL
|38,70
|2.413.296.376
|% 3,42
|
|TUPRS
|83,25
|2.263.539.249
|% -0,89
|
|YKBNK
|13,06
|2.203.414.103
|% -2,61
|
|EKGYO
|7,71
|1.396.532.921
|% -0,90
|
|YKBNK
|13,06
|2.203.414.103
|% -2,61
|
|VKGYO
|3,24
|491.585.570
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,77
|382.479.145
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.031.789.809
|% 2,23
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0803
|26,0856
|% 0,48
|
|Euro
|28,4142
|28,4526
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,0275
|33,1931
|% 0,23
|
|Frank
|28,8955
|29,0696
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9344
|6,9692
|% 0,34
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|6,03
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,16
|76,16
|-0,09
|
Seans Raporu
15:06
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