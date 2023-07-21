***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 16:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174197
BIST
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17:596.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 8,42
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5926,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5929,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1400
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:591.697,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.697,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|180,40
|1.582.437.152
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.602.649
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.597.939
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.486.303
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.721.086
|% -9,94
|
|KGYO
|57,40
|105.859.890
|% -7,72
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|ASTOR
|97,35
|11.292.351.312
|% 8,53
|
|THYAO
|223,90
|7.106.413.041
|% -0,58
|
|TUPRS
|91,45
|4.624.727.847
|% 0,49
|
|EUPWR
|174,60
|3.847.951.635
|% 3,25
|
|ASELS
|72,20
|3.572.323.649
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.457.582.325
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,27
|2.545.206.175
|% -2,82
|
|SKBNK
|3,00
|873.149.922
|% 1,69
|
|ODAS
|10,25
|2.823.952.999
|% 4,59
|
|CANTE
|20,72
|3.346.846.457
|% -4,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9329
|26,9384
|% 0,72
|
|Euro
|29,9695
|29,9895
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,4917
|34,6646
|% 0,47
|
|Frank
|30,9761
|31,1627
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1614
|7,1973
|% 0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-8,80
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|3,13
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.101
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.551
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,65
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem