***ISMEN* *BORSK* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.02.2024 09:31
***ISMEN******BORSK******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BORSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bor Şeker A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş
ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247428
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0397
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0666
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9876
En Düşük
32,7190
18:051.999,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.999,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,72
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|129,10
|2.549.166
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|YBTAS
|152.197,50
|7.992.913
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|UFUK
|129,10
|2.549.166
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|YBTAS
|152.197,50
|7.992.913
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|KUVVA
|49,22
|3.590.782
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,00
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5852
|30,5943
|% 0,14
|
|Euro
|32,9421
|32,9565
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,4457
|38,6385
|% 0,15
|
|Frank
|35,0455
|35,2566
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1328
|8,1736
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,85
|947,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,59
|78,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,77
|2.033,12
|% 0,66
|