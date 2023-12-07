***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Gerekli izinlerin alınmasından sonra Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223742BIST