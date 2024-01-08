***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.01.2024 18:03
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi kararına ilişkin 25.12.2023 tarihinde yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2024 tarihinde uygun görülmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmasından sonra Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234748
BIST
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18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,8938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0535
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
18:0532,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1682
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
18:051.953,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,23
|Açılış
|: 1.953,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8887
|29,8943
|% 0,18
|
|Euro
|32,8381
|32,8502
|% 0,52
|
|Sterlin
|38,0133
|38,2039
|% 0,45
|
|Frank
|35,1585
|35,3703
|% 0,58
|
|Riyal
|7,9463
|7,9862
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|957,46
|959,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,45
|1.009,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,94
|75,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,64
|2.033,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem