***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi kararına ilişkin 25.12.2023 tarihinde yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2024 tarihinde uygun görülmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı izni alınmasından sonra Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234748BIST