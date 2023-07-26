***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2023 17:25
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin değiştirilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi 25.07.2023/10878 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,6,8 22/01/2010 28/01/2010 7489
6 30/06/2010 08/07/2010 7602
6 30/06/2011 06/07/2011 7852
1,3,4,6,9,10,13,14,18 11/05/2012 17/05/2012 8070
3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 09/05/2013 14/05/2013 8319
6 05/06/2014 18/06/2014 8593
6 08/06/2015 12/06/2015 8840
6 18/04/2023 18/04/2023 10814
6 25/07/2023 25/07/2023 10878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175440
BIST