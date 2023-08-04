***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLevent Varlık Kiralama A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVarlık Kiralama Şirketi Kira Sertifikası İhracıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000,00-TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00-TLToplam Tutar100.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00027İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,00007Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni kuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 22 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sermayesinin tamamı Şirketimize ait olacak şekilde "Varlık Kiralama Şirketi" kurulması kararına ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.08.2023 tarihinde olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180511BIST