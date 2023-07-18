***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172987BIST