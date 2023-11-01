***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2023 12:10
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 18.200.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 18.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 200.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup ihraç belgeleri ve ekleri ekte sunulmuştur. Onaya ilişkin duyurumuz: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212880
BIST
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14:087.417
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -97,36
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:0828,3319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0300
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:0829,8913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0637
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:081.807,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.807,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3274
|28,3312
|% 0,10
|
|Euro
|29,8800
|29,8906
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,2868
|34,4588
|% 0,06
|
|Frank
|31,0459
|31,2330
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5301
|7,5679
|% 0,14
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.805
|1.806
|0,63
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.957
|12.030
|33,00
|
|Yarım
|5.997
|6.040
|17,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,01
|