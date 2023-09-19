***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2023 16:17
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 18.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023
Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 18.200.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 18.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 200.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196185
BIST