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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.09.2023 16:17
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 18.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023

Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 18.200.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 18.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 200.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196185


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Altın Gr. 1.681 1.681 1,57  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.091 11.166 -48,00  
Yarım 5.562 5.606 -24,00  
Çeyrek 2.773 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,10  
Gümüş Gr. 20,13 20,15 -0,05  
B. Petrol 95,53 95,53 1,10  
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