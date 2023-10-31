***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Tavanı Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 18.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024Ek AçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 18.200.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 18.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 200.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi Onaylı-TB.pdfEK: 3 İhraç Belgesi Onaylı-YBA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212305BIST