***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2023 14:24
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Tavanı Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 18.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024
Ek Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 18.200.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 18.000.000.000.-TL Tahvil/Finansman Bonosu ve 200.000.000.-TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Onaylı-TB.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi Onaylı-YBA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212305
BIST