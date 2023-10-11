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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

11.10.2023 15:57
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204261


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BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 35,86 594.712.436 % 10,00  
ACSEL 117,70 88.619.548 % 10,00  
DITAS 38,72 49.033.161 % 10,00  
ISBTR 347.600,00 2.780.800 % 10,00  
FMIZP 282,90 174.372.108 % 9,99  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 27,7318 27,7347 % 0,06  
Euro 29,4477 29,4624 % 0,11  
Sterlin 34,0307 34,2013 % 0,25  
Frank 30,6128 30,7972 % 0,35  
Riyal 7,3706 7,4075 % 0,06  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.873 12,02  
Altın Gr. 1.668 1.669 10,89  
Cumhuriyet 11.575 11.750 70,00  
Tam 11.334 11.419 23,00  
Yarım 5.684 5.731 16,00  
Çeyrek 2.833 2.866 8,00  
Gümüş.Ons 22,05 22,08 0,23  
Gümüş Gr. 19,63 19,66 0,20  
B. Petrol 87,08 87,08 -0,57  
Seans Raporu 16:03
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