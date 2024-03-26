***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı ve 13 Kasım 2023 tarihinde onaylanan tadil metni Ek'te sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262811BIST