***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
09.06.2023 16:14
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 500.000.000 TL itibari değerli 50.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 07.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157667
BIST
17:225.631
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 77,05
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.636
17:2223,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2543
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2225,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0946
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:221.475,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,77
|Açılış
|: 1.475,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ADEL
|173,80
|101.459.400
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|77.067.417
|% 9,95
|
|DOGUB
|13,61
|16.192.457
|% -9,99
|
|ETILR
|14,96
|43.419.730
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,51
|1.080.327.241
|% -6,51
|
|THYAO
|176,10
|10.511.836.836
|% 2,62
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|EREGL
|37,04
|3.548.029.535
|% 1,48
|
|KCHOL
|103,70
|3.252.719.146
|% 3,49
|
|TCELL
|37,90
|2.692.964.250
|% 5,28
|
|EKGYO
|8,03
|2.466.204.969
|% 2,16
|
|KRDMD
|21,96
|4.709.663.514
|% 3,68
|
|YKBNK
|12,37
|2.352.848.935
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,46
|2.097.873.092
|% -0,96
|
|AKBNK
|18,51
|2.296.557.109
|% -0,75
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3485
|23,3564
|% 1,07
|
|Euro
|25,1321
|25,1815
|% 0,46
|
|Sterlin
|29,3076
|29,4546
|% 1,24
|
|Frank
|25,7994
|25,9548
|% 0,74
|
|Riyal
|6,2098
|6,2410
|% 1,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.475
|1.475
|13,83
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.896
|27,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,28
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,08
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:34NIBAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 421 adet işlem
-
17:33ARSAN
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 992, 612 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, HEKTS, AKSEN
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, PGSUS, ALARK
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 07 artarak (% 1.18 ) 5, 077