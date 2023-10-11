***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.10.2023 15:59
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204267
BIST
'
16:058.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -54,43
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0527,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0529,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0456
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:051.670,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.670,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.243.099
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,96
|1.022.711.202
|% -8,42
|
|TETMT
|2.580,00
|29.464.710
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.983.848
|% -7,74
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|THYAO
|231,80
|4.062.767.491
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|ISCTR
|25,50
|2.958.371.873
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,43
|2.921.840.793
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,29
|1.490.493.295
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.503.232.572
|% -1,90
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|ODAS
|13,73
|2.387.123.324
|% 0,59
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7301
|27,7351
|% 0,07
|
|Euro
|29,4643
|29,4765
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,29
|
|Frank
|30,6314
|30,8159
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3701
|7,4071
|% 0,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,25
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.331
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.683
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|-0,75
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
-
16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
-
16:18GIPTA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem
-
16:17ARDYZ
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem