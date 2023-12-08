***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
08.12.2023 17:17
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224101
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1004
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.867,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -19,26
|Açılış
|: 1.867,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|MEKAG
|71,15
|84.247.553
|% 9,97
|
|MERCN
|12,25
|96.942.741
|% 9,96
|
|OTTO
|323,00
|2.271.233
|% 9,96
|
|DOFER
|33,38
|86.461.829
|% 9,95
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|EGEPO
|23,46
|60.199.879
|% -6,16
|
|SMART
|42,46
|81.666.533
|% -5,18
|
|GLCVY
|39,30
|31.569.774
|% -5,07
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|ALFAS
|104,30
|1.436.683.028
|% 0,10
|
|EUPWR
|167,80
|784.197.068
|% 0,66
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|SEGYO
|7,01
|271.009.610
|% 2,79
|
|MOBTL
|4,21
|159.962.768
|% -3,00
|
|MHRGY
|5,20
|191.533.053
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9676
|28,9713
|% 0,18
|
|Euro
|31,1521
|31,1598
|% -0,34
|
|Sterlin
|36,2020
|36,3836
|% -0,26
|
|Frank
|32,7422
|32,9394
|% -0,49
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|919,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,10
|948,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,94
|75,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,45
|2.005,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem