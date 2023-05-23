***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.05.2023 13:51
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153043
BIST
15:074.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 11,46
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.436
15:0719,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
15:0721,4429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0094
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
15:071.251,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.251,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler15:07
|POLTK
|2.815,60
|46.900.525
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.278.788
|% 10,00
|
|ONCSM
|95,05
|146.556.379
|% 9,95
|
|ULUSE
|112,80
|12.862.155
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|198.685.683
|% 9,92
|
|SAMAT
|26,06
|7.682.358
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|505.557
|% -9,94
|
|CCOLA
|235,10
|156.225.263
|% -6,22
|
|EUPWR
|80,85
|2.073.638.452
|% -6,21
|
|QNBFL
|78,20
|62.045
|% -5,78
|
|ASTOR
|51,95
|2.275.471.091
|% 2,57
|
|EUPWR
|80,85
|2.073.638.452
|% -6,21
|
|EKGYO
|6,29
|742.723.295
|% -2,63
|
|KOZAL
|18,97
|708.329.024
|% -2,22
|
|BIENY
|42,86
|697.449.155
|% 0,14
|
|EKGYO
|6,29
|742.723.295
|% -2,63
|
|ODAS
|5,31
|266.857.789
|% 2,12
|
|ASTOR
|51,95
|2.275.471.091
|% 2,57
|
|KOZAL
|18,97
|708.329.024
|% -2,22
|
|PSGYO
|5,73
|212.215.421
|% -3,05
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8478
|19,8519
|% 0,14
|
|Euro
|21,4150
|21,4429
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,5092
|24,6321
|% -0,23
|
|Frank
|21,9233
|22,0554
|% -0,26
|
|Riyal
|5,2765
|5,3029
|% 0,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,54
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|9.166
|9.305
|20,00
|
|Tam
|9.123
|9.360
|31,40
|
|Yarım
|4.506
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.308
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|-0,26
|
|B. Petrol
|76,64
|76,64
|0,65
|