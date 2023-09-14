***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.09.2023 15:20
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195083
BIST
'
17:107.960
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -53,97
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1026,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1028,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1147
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:101.647,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.648,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BRYAT
|2.329,80
|661.207.073
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.212.803.415
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.128.753
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.657.219
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.827.675
|% -9,96
|
|DESA
|20,62
|51.361.533
|% -9,96
|
|SASA
|48,22
|7.626.066.095
|% -2,98
|
|SISE
|55,05
|6.336.132.751
|% -0,36
|
|THYAO
|231,10
|5.879.628.506
|% -0,26
|
|ISCTR
|21,20
|5.460.917.131
|% -1,58
|
|ENKAI
|37,90
|4.848.216.477
|% 2,60
|
|ISCTR
|21,20
|5.460.917.131
|% -1,58
|
|KATMR
|1,99
|493.900.627
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.773.979.955
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,73
|1.050.948.251
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,38
|1.580.383.567
|% -1,06
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9471
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7944
|28,8047
|% -0,40
|
|Sterlin
|33,3422
|33,5094
|% -0,61
|
|Frank
|29,9602
|30,1407
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,04
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-31,00
|
|Yarım
|5.511
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25MNDTR
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 846 adet işlem
-
17:24ENERY
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 095, 740 adet işlem
-
17:23GOKNR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 004, 299 adet işlem
-
17:22BARMA
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 118, 919 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 69 kaybederek (% -0.40 ) 8, 418