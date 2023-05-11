***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
11.05.2023 17:54
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Hakan Kara Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hasan Emre Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - İzzet Selim Yenel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İzzet Selim Yenel Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Cansel Nuray Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Fatih Mehmet Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hasan Emre Aydın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cansel Nuray Aksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150515
BIST
17:474.860
En Yüksek
|Değişim
|: 8,12%
|| 365,17
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4719,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4721,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:471.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TUPRS
|71,50
|3.691.915.007
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|761.456.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.141.322
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.701.723
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|72.437.188
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,70
|1.103.500.728
|% -8,51
|
|GENTS
|5,32
|64.753.291
|% -6,67
|
|THYAO
|137,30
|7.308.772.681
|% 8,28
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.561.995.457
|% 6,53
|
|SISE
|40,34
|4.222.506.290
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.173.687.524
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.869.322.511
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.992.610.544
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.217.762.452
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|496.344.634
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,34
|3.252.787.512
|% 5,80
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5584
|19,5898
|% 0,26
|
|Euro
|21,4201
|21,4268
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,4369
|24,5595
|% -0,60
|
|Frank
|21,7856
|21,9169
|% -0,36
|
|Riyal
|5,2032
|5,2292
|% 0,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|-8,63
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.270
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.900
|164,00
|
|Çeyrek
|2.333
|2.442
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|15,31
|15,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-1,60
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407