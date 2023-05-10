***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece, İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Bahçeşehir Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149710BIST