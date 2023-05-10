***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 18:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi N48 A Blok İç Kapı N50 Büyükçekmece, İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Bahçeşehir Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149710
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0526
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.273,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.273,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5353
|19,5401
|% 0,14
|
|Euro
|21,4292
|21,4408
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5992
|24,7226
|% 0,17
|
|Frank
|21,8557
|21,9874
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1960
|5,2221
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|-8,27
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.556
|4.724
|65,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|-0,55
|