***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmıştır.Mevcut durumda Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir-Fatih Mehmet Yılmaz, Genel Müdür YardımcısıTelefon: 212-350 25 00Eposta: fyilmaz@isyatirim.com.tr-Ozan Altan, Yatırımcı İlişkileri MüdürüTelefon: 212-350 28 72Eposta: oaltan@isyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149718BIST