***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Yatırım Kayseri Şubesi faaliyetlerini Barbaros Mahallesi Ziya Sokak N2 İç Kapı N54 Kocasinan / Kayseri adresinde sürdürmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153201BIST