***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.05.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Hilmi Selçuk Çepni'nin yerine, Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn.Buğra Avcı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154129BIST