***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Riza İhsan Kutlusoy'un 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere görevlerinden ayrılma yönündeki talebi dikkate alınarak, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Genel Müdürlük görevine 1 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kenan Ayvacı'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210961BIST