***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2023 17:30
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Riza İhsan Kutlusoy'un 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla emekli olmak üzere görevlerinden ayrılma yönündeki talebi dikkate alınarak, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Genel Müdürlük görevine 1 Şubat 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kenan Ayvacı'nın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210961
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
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|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
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|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
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|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
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|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
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|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
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|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
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|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
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|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
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|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,1002
|28,1858
|% 0,09
|
|Euro
|29,6423
|29,8734
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,9967
|34,1672
|% -0,15
|
|Frank
|31,0814
|31,2686
|% -0,38
|
|Riyal
|7,4814
|7,5190
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
|1.815
|1.815
|18,15
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|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|11.997
|12.176
|128,00
|
|Yarım
|6.017
|6.113
|64,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.056
|32,00
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