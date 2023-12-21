***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.12.2023 tarihli toplantısında Kurumumuzda Direktör unvanıyla görev yapmakta olan Orhan Veli Canlı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227751BIST