***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2024 17:57
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kısa unvanı "İş Yatırım Tuzla Şubesi" olmak üzere İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Cd. N44A İç Kapı N 31-32-33 Tuzla, İstanbul adresinde şube açma kararına ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240905
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0418
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,2226
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.962,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -25,11
|Açılış
|: 1.963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1050
|% 0,14
|
|Euro
|32,7350
|32,7452
|% -0,68
|
|Sterlin
|37,9376
|38,1279
|% -0,54
|
|Frank
|34,7995
|35,0092
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0033
|8,0434
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,97
|901,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,57
|942,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,31
|2.026,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59EKOS
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 54.40 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 149, 328 adet işlem
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17:58YGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 704 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 52 kaybederek (% -0.65 ) 7, 093
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, ERSU, YAYLA, KBORU, CATES, MEGMT, BRKSN, SAMAT, KAPLM, DARDL
-
17:57
KAPLM, BAYRK, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında