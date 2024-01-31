***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Ekim 2023 tarihli açıklamamız doğrultusunda Şirketimizin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Riza İhsan Kutlusoy 31 Ocak 2024 itibariyle emeklilik nedeniyle görevlerinden ayrılmış, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Kenan Ayvacı Yönetim Kurulumuz tarafından 1 Şubat 2024 itibariyle Genel Müdür olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244901BIST