***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.01.2024 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Riza İhsan Kutlusoy'un yerine, Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn.Kenan Ayvacı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246146BIST