***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 11.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 0 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 14.02.2023 tarihinde açıklanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında işlem gerçekleştirilmemiş olup, söz konusu program 31.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231479BIST