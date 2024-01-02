***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
02.01.2024 17:55
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 11.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 0 0 0 0 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 14.02.2023 tarihinde açıklanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında işlem gerçekleştirilmemiş olup, söz konusu program 31.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231479
BIST