***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2023 16:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 355.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 150.000 483.802,820 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 Hamiline
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 354.850.000 1.144.516.197,180 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 355.000.000 1.145.000.000,000 322,53521
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Ek Açıklamalar
23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği 2405.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association 2405.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153399
BIST