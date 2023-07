***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 355.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 150.000 483.802,820 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 HamilineB Grubu, ISMEN, TREISMD00011 354.850.000 1.144.516.197,180 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 355.000.000 1.145.000.000,000 322,53521Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş ve Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği 2405.pdfEK: 2 Amendment of Articles of Association 2405.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171903BIST