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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.07.2023 17:38
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Çıkarılmış Sermaye Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 355.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 150.000 483.802,820 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 Hamiline
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 354.850.000 1.144.516.197,180 322,53521 B Grubu B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 355.000.000 1.145.000.000,000 322,53521

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19.07.2023

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 25.07.2023

Ek Açıklamalar
23.03.2023 tarihli Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 355.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 1.145.000.000.-TL artırılarak 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği 2405.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association 2405.pdf
EK: 3 İhraç Belgesi SPK onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175065


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