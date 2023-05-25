***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -
ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -
KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi -
FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör -
SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Müdür -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153694
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9179
En Düşük
19,8779
18:0521,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0964
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.252,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.255,33
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|RHEAG
|3,76
|3.289.858
|% 0,00
|
|KLNMA
|10,90
|240.857
|% 0,00
|
|AYES
|16,50
|335.486
|% 0,00
|
|BASCM
|3,93
|277.680
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|EUYO
|4,32
|1.437.828
|% 0,00
|
|EKIZ
|12,56
|257.397
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9115
|19,9175
|% 0,14
|
|Euro
|21,4336
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5262
|24,6492
|% 0,01
|
|Frank
|21,8862
|22,0180
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2934
|5,3199
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|0,38
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.588
|4.723
|5,00
|
|Çeyrek
|2.287
|2.347
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,07
|78,07
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem