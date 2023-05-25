***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRİZA İHSAN KUTLUSOY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Polat Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT KURAL Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu ÜyesiÖZGÜR İLKE YERLİKAYA Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -ÖMER HAKAN YAMAÇOĞUZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Direktör -KENAN AYVACI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi -FATİH MEHMET YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör -SERCHAT NTEVETZIOGLOU Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Direktör, Müdür -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153694BIST